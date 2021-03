Χάρντεν: Ιστορική επίδοση για τον αλάνθαστο και «τριπλό» Μούσια! (pic & vid)

Ο Μούσιας είχε 30 πόντους, 15 ασίστ, 14 ριμπάουντ και κανένα λάθος στη νίκη των Νετς επί των Σπερς.

Έτσι ο Χάρντεν έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ, 15+ ασίστ και 0 λάθη από τη σεζόν 1977-78.

Για ακόμη μια φορά έδειξε πόσο έχει ωριμάσει το παιχνίδι του από τότε που πήγε στο Μπρούκλιν.

James Harden finished with 30 pts, 15 ast & 14 rebs with 0 TO's in a win tonight vs the Spurs.

According to @EliasSports, Harden is the first player with 30 points, 10 rebounds, 15 assists and 0 turnovers in a game since individual turnovers were first tracked in 1977-78. pic.twitter.com/6mwOQPggIQ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 2, 2021