Ο Μάρει... έπαθε Ζήση με απίθανο σουτ κι έστειλε παράταση το Σπερς-Νετς! (vids)

Τη σεζόν 2004-05 η ΑΕΚ αντιμετώπιζε την Εφές στο Top-16 της EuroLeague, σε ένα ματς που ήταν θρίλερ.

Ο Ζήσης πήρε την ευθύνη στην τελευταία φάση και ενώ έχασε για λίγο τον έλεγχο της μπάλας, ευστόχησε στη συνέχεια σε ένα απίστευτο εκτός ισορροπίας τρίποντο και κάτω από ασφυκτική άμυνα, χαρίζοντας τη νίκη στη Βασίλισσα.

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ είπε να τον μιμηθεί στο Σπερς-Νετς και να στείλει το ματς στην παράταση, με φοβερό σουτ, ενώ έδειχνα να κάνει λάθος στην αρχή. Tελικά όμως το Σαν Αντόνιο λύγισε στο έξτρα πεντάλεπτο.

Δείτε τις 2 φάσεις

The last sequence in this Nets-Spurs game is wild

Dejounte Murray sends it to OT pic.twitter.com/Lm4wPcjtdD

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 2, 2021