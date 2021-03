Xιλντ: Ξεπέρασε Κάρι, ο παίκτης που φτάνει γρηγορότερα τα 1000 τρίποντα! (pics)

Συνεχίζει να δείχνει πως είναι ένας από τους κορυφαίους σουτέρ που έχουν πατήσει ποτέ τα παρκέ του ΝΒΑ.

Ο Μπάντι Χιλντ κατάφερε να αφήσει πίσω του τον Στεφ Κάρι και να γίνει ο παίκτης που φτάνει γρηγορότερα τα 1000 τρίποντα.

Ο ηγέτης των Κινγκς το πέτυχε σε 350 ματς, ενώ ο σταρ των Ουόριορς το έχει κάνει σε 369. Κάτι που δείχνει πολλά για την άνεση με την οποία ο Χιλντ... βομβαρδίζει έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Buddy Hield becomes the fastest player in NBA history to hit 1,000 threes (350 games). He surpassed Stephen Curry, who reached the milestone in 369 games.

With 8 threes tonight, Buddy Hield became the fastest player in NBA History to reach 1,000 career made threes (350 games).

The 3 other players to reach 1,000 made threes in fewer than 400 games:

Stephen Curry (369 games)

Klay Thompson (372 games)

Damian Lillard (385 games) pic.twitter.com/Q7EOABLffY

