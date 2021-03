Κάρι: «Όλες οι ομάδες θέλουν να μας... διαλύσουν, θυμούνται τι τους κάναμε για 5 χρόνια» (pic)

Οι Ουόριορς ηττήθηκαν από τους Λέικερς, με τους λιμνάνθρωπους να παίρνουν εκδίκηση για την ήττα τους μέσα στη σεζόν.

Ο Στεφ Κάρι μίλησε μετά το ματς και στάθηκε στην... τρέλα που έχουν όλοι να νικήσουν το Γκόλντεν Στέιτ λόγω της πενταετίας που πέρασε.

«Όλες οι ομάδες θέλουν να μας νικήσουν και να μας διαλύσουν. Έχουν ακόμα αναμνήσεις από τα τελευταία 5 χρόνια», ήταν τα λόγια του. Οι... πολεμιστές πήραν 3 πρωταθλήματα και έπαιξαν σε άλλους 2 τελικούς από το 2015 μέχρι το 2019.

