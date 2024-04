Βεζένκοβ: «Σωστή επιλογή να έρθω στο NBA, αμφιβάλλω για άλλα πράγματα αλλά όχι για αυτό» (vid)

Για την πρώτη του σεζόν στο NBA, μετά τον αποκλεισμό των Κινγκς από τα play off, μίλησε στον Τύπο ο Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ολοκλήρωσε πριν από μερικές ημέρες, μαζί με τους Κινγκς, την πρώτη του σεζόν στο NBA. Η ήττα των Κινγκς από τους Πέλικανς τους άφησε εκτός play off, με τον Σάσα να μιλάει στη συνέντευξη Τύπου της ομάδας για το τι πέτυχε φέτος, αν του ήταν δύσκολη η προσαρμογή αλλά και κατά πόσο έκανε τη σωστή επιλογή ώστε να μετακομίσει από τον Ολυμπιακό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Οι δηλώσεις του Βεζένκοβ

Για την πρώτη του σεζόν στο NBA: «Γενικά ήταν μία περίεργη σεζόν με πολλά πάνω-κάτω. Ήταν ένα νέο παιχνίδι, μία νέα ζωή. Είχα κάποιους τραυματισμούς. Προσπάθησα να προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Δυστυχώς η σεζόν τελείωσε νωρίς, θέλαμε να πάμε μακριά στα play off.

Best of Sasha Vezenkov's end-of-season press conference after his "difficult" transition to the NBA. pic.twitter.com/gIEQaTTKfn