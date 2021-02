Ουέστμπρουκ: «Γεννήθηκε» για να γίνει ο συνεχιστής του Όσκαρ Ρόμπερτσον! (pics)

Ράσελ Ουέστμπρουκ και Όσκαρ Ρόμπερτσον είναι οι 2 παίκτες που δικαιούνται τον τίτλο του Mr Triple Double.

Ο Big O δεν είχε αντίπαλο παλιότερα, όμως πλέον ο Russ αποτελεί τον συνεχιστή του σε αυτό τον τομέα.

Μετά το ματς με τους Τίμπεργουλβς, ο Ράσελ έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία με 10+ triple doubles στην πρώτη σεζόν με μια ομάδα μετά τους Ρόμπερτσον και Μπεν Σίμονς

Επιπλέον ο Ουέστμπρουκ έχει 6 σεζόν με τουλάχιστον 10 triple doubles, ισοφαρίζοντας τον Όσκαρ Ρόμπερτσον για τα περισσότερα στην ιστορία. Στην κορυφή ο Μάτζικ Τζόνσον με 9 σεζόν.

Τέλος για 46η φορά στην καριέρα του είχε κάνει triple double σε 3 δωδεκάλεπτα. Την τελευταία 25ετία κάνει πλάκα, αφού ο δεύτερος Χάρντεν έχει 13.

