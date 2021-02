Λαμέλο Μπολ: Σ' ένα κλειστό club με... Λεμπρόν, Χάρντεν (pic)

Μαζί με τους Λεμπρόν Τζέιμς, Τζέιμς Χάρντεν, Λούκα Ντόντσιτς και Νίκολα Γιόκιτς, ο γκαρντ των Σάρλοτ Χόρνετς έγραψε και το δικό του όνομα στα φετινά επιτεύγματα του ΝΒΑ.

Πώς; Απλούστατα είναι οι μοναδικοί παίκτες στο φετινό πρωτάθλημα οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας παράλληλα με 35% στα τρίποντα.

Μάλιστα ο Λαμέλο Μπολ είναι ο μοναδικός rookie!

There are only 5 players averaging 14/6/6 on 35% shooting from three this season. LaMelo Ball is the only rookie of the bunch.

The other 4:

- James Harden

- Nikola Jokic

- Luka Doncic

- LeBron James

(Submitted by @j_epp22) pic.twitter.com/8djL2j1SlV

— StatMuse (@statmuse) February 26, 2021