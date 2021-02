Ο Ίρβινγκ συνεχίζει να στηρίζει την ιδέα του για τον Κόμπι στο σήμα: «Οι μαύροι βασιλιάδες χτίζουν την λίγκα» (vid)

Ο σταρ των Μπρούκλιν Νετς με χαρακτηριστική ανάρτηση του, χθες, υποστήριξε ότι το ΝΒΑ πρέπει να αλλάξει το logo του και σε αυτό να μπει ο Κόμπι Μπράιαντ. Όπως ήταν αναμενόμενο ξεσήκωσε αντιδράσεις και προσπάθησε να εξηγήσει το σκεπτικό του, όντας πάντως απόλυτος.

«Ως μαύρος άνδρας, μαύρος βασιλιάς, νομίζω ότι είναι μέρος της ευθύνης μου να συνεχίσω να σπρώχνω την γενιά μας μπροστά. Σε κάποιους άρεσε η ιδέα, σε κάποιους όχι. Ο Κόμπι είναι το παράδειγμα για την γενιά μας και θα συνεχίσει, θέλω αυτό να είναι κάτι στην ιστορία, να αλλάξει για πάντα. Η γενιά μας ήταν μέρος αυτής της αλλαγής και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ηγηθώ, να ανοίξω την κουβέντα θα το κάνω.

Νομίζω ότι το αξίζει, η οικογένεια του το αξίζει, εμείς το αξίζουμε, όποιος μπαίνει στην λίγκα πρέπει να ξέρει ότι αυτό είναι το παράδειγμα που θέτουμε. Και επειδή μιλάμε για τον Κόμπι, δεν θέλω να προσβάλλω όσους έχουν κάνει σπουδαία πράγματα για την λίγκα

. Είναι ο άνθρωπος για εμάς, για εμένα, είναι ο μέντορας μου, η έμπνευση μου, πήρα γνώση και σοφία από εκείνον, είναι πάντα γύρω μου. Ο Κόμπι Μπράιαντ είναι η τελειότητα. Πρέπει να μπει στο σήμα. Δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας. Οι μαύροι βασιλιάδες φτιάχνουν αυτή την λίγκα».

"It needs to happen. I don't care what anyone says. Black kings built the league."

