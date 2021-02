Αντετοκούνμπο: Ισοπέδωσε τον Τάουνς και πήρε τεχνική ποινή επειδή τον αγριοκοίταξε (vid)

Σεληνιασμένος κόντρα στους Τίμπεργουλβς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας φόργουορντ που στο πρώτο ημίχρονο κρατάει μόνος του τους Μπακς, είναι ασταμάτητος όπως στην φάση με τον Καρλ Άντονι Τάουνς. Ο Greek Freak έπαιξε με το σώμα τον σέντερ των «λύκων» και μόλις βρέθηκε κοντά στο καλάθι κάρφωσε. Ωστόσο κοίταξε αγριεμένα τον αντίπαλό του με συνέπεια να δεχθεί τεχνική ποινή.

Giannis got a tech for this mean mug on KAT pic.twitter.com/kG0knV1WPC

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 24, 2021