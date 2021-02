Σανς: Έχουν ήδη παραπάνω νίκες από όσες πέτυχαν σε όλη την σεζόν 2018/19! (pics)

Το Φοίνιξ τελείωσε την απογοητευτική σεζόν 2018-19 με ρεκόρ 19-63.

Φέτος οι Σανς σε 30 ματς έχουν ρεκόρ 20-10. Αυτό σημαίνει πως έχουν περισσότερες νίκες σε 30 ματς από όσες είχαν σε όλη τη σεζόν 2018-19.

Η ομάδα του Μόντι Ουίλιαμς δείχνει τρομερή βελτίωση και έχει ρεκόρ 9-1 στα τελευταία 10 ματς, με τον Ντέβιν Μπούκερ να μετρά 27 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ με 46% τρίποντα σε αυτό το διάστημα.

Suns record in 2018-19: 19-63

Suns record in 2020-21: 20-10

Phoenix already has more wins this season in THIRTY games than they did in a full season in 2018-19

They’re 9-1 over their last 10 games & Devin Booker is averaging 27/5/4 on 55 FG%, 46 3P% in that span! pic.twitter.com/hUDiotTZ7Z

