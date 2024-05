Στον πάγκο των Φοίνιξ Σανς είναι πολύ πιθανό να δούμε από την ερχόμενη σεζόν τον Μάικ Μπουντενχόλζερ!

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ είναι πολύ πιθανό να καθίσει σε πάγκο από την ερχόμενη σεζόν. Μετά την απομάκρυνση του Φρανκ Βόγκελ, έπειτα από μονάχα μία σεζόν, ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί το πρώτο φαβορί για τον πάγκο των Φοίνιξ Σανς.

Η κάκιστη πορεία των «ήλιων» τη φετινή σεζόν οδήγησε στον αποκλεισμό απ' τους Τίμπεργουλβς και ο Μπουντενχόλζερ, όπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, είναι το φαβορί για να γίνει ο επόμενος κόουτς του Κέβιν Ντουράντ.

Ο Μπουντενχόλζερ έμεινε ανενεργός για έναν χρόνο, μετά τη φυγή από τους Μπακς, αλλά το όνομά του φυσικά φιγουράρει για όλα τα δυνατά franchise του NBA. Άλλωστε το βιογραφικό του μόνο τυχαίο δεν είναι, έχοντας κατακτήσει δύο φορές το βραβείο του προπονητή της χρονιάς το 2015 και το 2019 και βέβαια τον τίτλο του 2021 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τους Μπακς.

