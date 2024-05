Ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ φαίνεται πως έχει συμφωνήσει να γίνει ο προπονητής των Μινεσότα Τίμπεργουλβς για την επόμενη μισή δεκαετία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Τσαμς Τσαράνια, ο Μάικ Μπουντενχόλζερ ήρθε σε συμφωνία ώστε να αναλάβει τον πάγκο των Φοίνιξ Σανς από την αρχή της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με απολαβές ύψους άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ίδιος είχε μείνει ανενεργός για έναν χρόνο, ύστερα από τη φυγή του από τους Μιλγουόκι Μπακς ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το βραβείο του προπονητή της χρονιάς το 2015 και το 2019 ενώ ήταν εκείνος που βρισκόταν στον πάγκο των «ελαφιών» το 2021, όταν και τα «ελάφια» μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κατέκτησαν το πρωτάθλημα.

