Ο Αϊζάια Τόμας αποκάλυψε ότι αυτός και φίλοι του, βρέθηκαν υπό την απειλή ενός ατόμου που κουβαλούσε ένα πολυβόλο Καλάσνικοφ. Και δεν τους επιτέθηκε, επειδή τον αναγνώρισε!

Ο Αϊζάια Τόμας είδε την κάννη ενός πολυβόλου μπροστά στα μάτια του. Ο γκαρντ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν στους Φοίνιξ Σανς αποκάλυψε ότι η παρέα του βρέθηκε υπό την απειλή ενός ΑΚ47 (πολυβόλο Καλάσνικοφ), το οποίο κρατούσε ένα νέο παιδί!

Και προτού αποφασίσει να ανοίξει πυρ, κατάλαβε ότι ο Τόμας παίζει στο ΝΒΑ και δεν προχώρησε στην πράξη του. «Έζησα μία εμπειρία που αλλάζει τη ζωή. Αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, πιθανότητα θα μας είχε σκοτώσει. Πρέπει να προσευχηθούμε για τα νέα παιδιά. Ο Θεός δούλευε χθες Διάολε, θα μπορούσε να γίνει κακό πολύ γρήγορα. Και για το τίποτα», έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter

Really trippin on how these young kids are moving around!!!



I really had a life changing moment yesterday where a kid pulled a AK47 out on me and the homies and if it wasn’t for who I was and him recognizing me in my own city he probably woulda ended all of our lives. Be SAFE 🙏🏾