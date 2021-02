Μάβερικς: «Σύννεφα» για Πορζίνγκις, ψάχνουν στην αγορά για ανταλλαγή! (pic)

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις αποκτήθηκε από τους Ντάλας Μάβερικς για να αποτελέσει το έτερο ήμισυ του Λούκα Ντόντσιτς. Τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά και στο Τέξας έχουν αρχίσει, με απόλυτη ησυχία, να τσεκάρουν τις τάσεις της αγοράς για μία πιθανή ανταλλαγή. Σύμφωνα με το Bleacher Report, οι Μάβερικς έχουν αρχίσει να αξιολογούν αν ο Λετονός μπορεί τελικά να... κολλήσει με τον Σλοβένο.

Παράλληλα, αν δεν βρεθεί κάποια ανταλλαγή, οι «Μαβς» αναζητούν την προσθήκη ενός σέντερ για να βοηθήσει τον Πορζίνγκις. Στο στόχαστρο της ομάδας του Μαρκ Κιούμπαν είναι και ο Τζον Κόλινς, ο οποίος δεν ανανεώνει με την Ατλάντα και το καλοκαίρι αναμένεται να μείνει ελεύθερος.

Mavs have “sniffed around” about Kristaps Porzingis’ trade value, source tells B/R’s @JakeLFischerhttps://t.co/s7s6BJW6kZ pic.twitter.com/cbkTYctkyE

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 23, 2021