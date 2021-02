Οι Τζαζ συνεχίζουν να... σκορπούν τρόμο στο ΝΒΑ και καθάρισαν και τους Χόρνετς.

Σε αυτή την παράσταση πέτυχαν 28 τρίποντα, κάνοντας ρεκόρ τριπόντων (franchise record).

O Nιανγκ είχε 7/7 τρίποντα, ο Ίνγκλς 7/10, ο Κόνλει 4/9, ο Μίτσελ και ο Κλάρκσον 5/10.

Donovan Mitchell sinks the 27th @utahjazz triple, setting a new franchise record for threes made in a game! pic.twitter.com/LfIfr1z6dK

— NBA (@NBA) February 23, 2021