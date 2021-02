Κρις Πολ: Στο δρόμο για τις 10.000 ασίστ! (pic)

Η φετινή σεζόν είναι η πιο παραγωγική για τον Κρις Πολ την τελευταία τετραετία! Κανονικός floor general, δηλαδή. Με έδρα το Φίνιξ. Μοιράζει σε κάθε παιχνίδι των Σανς 8.5 ασιστ! Και πλέον στην 16ετή καριέρα του έχει φτάσει στις 9.891 τελικές πάσες. Στο δρόμο για τις 10.000 ασίστ, ως ο 6ος στην ιστορία του ΝΒΑ που το πετυχαίνει. Με αυτό το ρυθμό θα τις φτάσει σε σχεδόν 13 αγώνες. Και στο τέλος της σεζόν, αν εξακολουθήσει να δίνει τον ίδιο αριθμό ασίστ (8.5) θα σκαρφαλώσει στην 5η θέση των πασέρ.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Πολ ξεπέρασε τον τεράστιο Όσκαρ Ρόμπερτσον (9.887) και πλέον ο πόιντ γκαρντ κυνηγάει τους Μάτζικ Τζόνσον (10.141), Μαρκ Τζάκσον (10.334), τον Στιβ Νας (10.335), τον Τζέισον Κιντ (12.091) και φυσικά τον κορυφαίο της ιστορίας, Τζον Στόκτον (15.806).

The @Suns Chris Paul recorded his 9,888th career assist last night, passing Oscar Robertson for sixth place on the NBA's all-time list.

The next three players ahead of Paul are Magic Johnson (10,141), Mark Jackson (10,334), and Steve Nash (10,335). pic.twitter.com/P0ha2N3VYq

