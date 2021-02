Κάζινς: Αποχωρεί από τους Ρόκετς! (pic)

Φαίνεται πως ούτε οι Ρόκετς ήταν το... τυχερό τους ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Ο Boogie σε λίγες μέρες θα αναζητά ομάδα όπως αναφέρει ο Shams Charania.

Ο ψηλός του Χιούστον και οι Ρόκετς θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Οι Ρόκετς θέλουν να κατεβάσουν τον μέσο όρο ηλικίας στη ρακέτα και να δώσουν μεγαλύτερο ρόλο στον Κρίστιαν Γουντ όταν επιστρέψει.

Ο Κάζινς μετρά 9.4 ριμπάουντ και 7.6 ριμπάουντ σε 25 ματς φέτος.

Cousins has showed he’s healthy and impactful this season. He’s averaged 9.4 points and 7.6 rebounds in 25 games. Sources have expressed positive feedback about Cousins’ professionalism and play during his time in Houston. https://t.co/jWLQpXsrwS

