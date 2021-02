ΝΒΑ: Αναβολή στο Χιούστον - Πέισερς, η 33η από την αρχή της σεζόν (pic)

Ακόμη μία αναμέτρηση των Χιούστον Ρόκετς, αυτή τη φορά απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς, δεν θα διεξαχθεί λόγω του ψύχους που έχουν σκεπάσει την περιοχή του Τέξας. Πρόκειται για την 33η αναβολή στο πρόγραμμα του ΝΒΑ από την αρχή της σεζόν. Και ενώ το ΝΒΑ προσπαθεί να βγάλει το πρόγραμμα για το δεύτερο μισό, έχοντας να διαχειριστεί όλες αυτές τις αναβολές.

The NBA has called off Indiana at Houston tomorrow night due to the “government shutdown of Toyota Center because of severe weather conditions in Houston.”

It is the league’s 33rd game postponement of the first half and the third this week caused by the storms throughout Texas. pic.twitter.com/GewPiSl1Jq

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 19, 2021