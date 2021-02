ΝΒΑ: Το εκπληκτικό graffiti για τον Κόμπι και τον Γκασόλ! (pic)

Η τέχνη του δρόμου έχει τη… ρετσινιά ότι είναι προκλητική, ασεβής, βλάσφημη, αιρετική και παράνομη φυσικά, την ίδια ώρα που καταστρέφει τη δημόσια περιουσία και επιφέρει βανδαλισμούς σε κοινόχρηστους χώρους.

Βλέποντας, όμως την παρακάτω μπασκετική δημιουργία στο Λος Άντζελες, είναι δυνατόν να μην παραδεχτεί κανείς ότι το graffiti είναι τέχνη;

Εκεί, λοιπόν που ο Κόμπι γιγάντωσε τον θρύλο του, ένας θαυμαστής του Black Mamba σχεδίασε ένα υπέροχο graffiti με τον Μπράιαντ στην αγκαλιά του Πάου Γκασόλ.

New Kobe and @paugasol mural in progress in LA... pic.twitter.com/DrURaT8x8O

— Kobe Bryant Lakers Murals (@kobemurals) February 19, 2021