Ντόντσιτς: 2η φορά βασικός σε All Star Game, στα... χνάρια Κόμπι-ΛεΜπρόν! (pic)

Ο ηγέτης των Μάβερικς θα ξεκινήσει βασικός σε All Star Game για 2η φορά στην καριέρα του. Έτσι έγινε ο 6ος παίκτης στην ιστορία που το καταφέρνει αυτό σε ηλικία 22 ετών ή μικρότερος.

Οι άλλοι πέντε είναι οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιαντ, Σακίλ Ο΄Νίλ, Αϊζάια Τόμας και Ρικ Μπάρι.

O Λούκα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το το άλλο.

Assuming Luka Doncic starts, he will be the 6th player to start multiple All-Star games at 22 years old or younger.

He joins LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Isiah Thomas and Rick Barry.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 19, 2021