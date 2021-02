Nτέιβις: Off για 4 εβδομάδες μετά τη νέα διάγνωση! (pic)

Πάει λίγες μέρες πιο πίσω η επιστροφή του Άντονι Ντέιβις στη δράση.

Ο Άντονι Ντέιβις που θα χάσει σίγουρα το All Star Game, μετά τα νέα δεδομένα έγινε γνωστό πως θα βρίσκεται στα... πιτς για τουλάχιστον 4 εβδομάδες.

Οι Λέικερς δεν θέλουν να βιαστούν, έτσι ώστε να τον έχουν έτοιμο στην τελική ευθεία πριν τα playoffs.

Το πρόβλημα είναι στη γάμπα, ενώ στην αρχή η ομάδα φοβόταν μήπως έχει πειραχθεί ο αχίλλειος.

