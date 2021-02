Ο Μπόγκουτ αποκάλυψε τι συνέβη σε ένα ξενοδοχείο με τον Τζόρνταν Μπελ και τον Μάικ Μπράουν! (vid)

Η ιστορία μας έχει πολλά πρόσωπα. Τον Τζόρνταν Μπελ, τον Μάικ Μπράουν, τον Κλέι Τόμπσον και ένα υπάλληλο σε ένα ξενοδοχείο. Και αφηγητή τον Άντριου Μπόγκουτ! Ο Αυστραλός, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες αποκαλύπτει απίθανες ιστορίες, άρχισε να λέει για ένα ταξίδι των Ουόριορς στο Μέμφις.

Ο Τζόρνταν Μπελ πήγε στο κατάστημα με τα δώρα και ψώνισε από κεριά μέχρι φιστίκια. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο ήταν το μοναδικό που χρεώνει τα πάντα σε έναν λογαριασμό και ο καθένας πληρώνει κατά την αναχώρηση. Ο Μπελ πήγε στη ρεσεψιόν και χρέωσε τα πάντα στον βοηθό του Στιβ Κερ, Μάικ Μπράουν!

Όταν ο Μπράουν ειδοποιήθηκε για το χρέος του, φυσικά και το αρνήθηκε. Όταν κατέβηκε στο ισόγειο για να διαπιστώσει τι συνέβη, ανακάλυψε πως στο χαρτί της χρέωσης ο Μπελ είχε, αρχικά, υπογράψει με το δικό του όνομα! Και στη συνέχεια το μουτζούρωσε και έβαλε το όνομα του Μπράουν!

Ο προπονητής των Ουόριορς εξακολουθούσε να αρνείται να πληρώσει, ζητώντας να δουν το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης! Ο Μπελ φυσιολογικά εμφανίστηκε σε αυτό.

Όταν τον ρώτησαν τι έκανε, αρνήθηκε τα πάντα. Μέχρι που έμαθε για το βίντεο. Τότε υποστήριξε ότι έκανε μία φάρσα... Και έμπλεξε και τον Κλέι Τόμπσον, λέγοντας πως είναι κάτι που κάνουν για αστείο. «Ο Κλέι μου χρεώνει το ίντερνετ ή ταινίες για πλάκα».

Ο Κλέι ήταν κοντά και μόλις το άκουσε έγινε.. μπουρλότο! Το αποτέλεσμα ήταν να κυκλοφορήσει η φήμη πως ο Μάικ Μπράουν νοίκιασε πορνό (!) στο δωμάτιό του, κάτι που τον έκανε, ημέρες αργότερα, να βγάλει επίσημη ανακοίνωση και να αναφέρει ότι «δεν νοίκιασα πορνό στο ξενοδοχείο»!

Ο Τζόρνταν Μπελ δεν τη γλίτωσε έτσι. Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική...

