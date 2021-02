Μπόγκουτ για Λεμπρόν: «Στους τελικούς του 2016 τον... διέλυσα στο ξύλο» (pics)

«Προσπαθούσα να του σταματήσω τα σουτ, έφτανα στην άμυνα νωρίς, οπότε είχε σουτάρει ή έκανε μία προσπάθεια τύπου floater ή τον... διέλυα στα φάουλ». Ο Άντριου Μπόγκουτ ήταν αρκετά γλαφυρός στην περιγραφή του για την άμυνα επάνω στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, κατά τη διάρκεια των τελικών του 2016.

«Ένιωθα πως υπήρχαν στιγμές που έψαχνε που ήμουν στο παρκέ. Στην επίθεση έκανα τη δουλειά μου, έπαιρνα πάσες για alley oop και έκανα τη δουλειά μου αρκετά καλά», συμπλήρωσε ο Αυστραλός.

Εκείνη η σειρά, παρά το... ξύλο που έφαγε ο ΛεΜπρόν, πέρασε στην ιστορία ως η μοναδική χαμένη από μία ομάδα που προηγούνταν με 3-1. Οι Καβαλίερς του Τζέιμς άντεξαν στο ξύλο και πήρανε το πρωτάθλημα στο 7ο ματς.

Andrew Bogut says he was looking to ‘foul the s–t’ out of LeBron James during 2016 NBA Finals: https://t.co/Hb2htzqYxq

— NBA Central (@TheNBACentral) February 12, 2021