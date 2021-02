Ο Ουίλιαμσον κυριαρχεί στο ΝΒΑ και οι Πέλικανς τον... θάβουν! (pic & vid)

Μπορεί η περσινή πρώτη του σεζόν να ήταν δύσκολη για τον Ζάιον Ουίλιαμσον, αλλά δεν χρειάστηκε πολύ για να λάμψει. Ο νεαρός άσος φέτος κάνει πράγματα και θαύματα στο παρκέ, ενώ συνεχίζει να βάζει με χαρακτηριστική συνέπεια το όνομα του, δίπλα σε μοναδικά επιτεύγματα.

Όπως ότι έγινε ο μοναδικός παίκτης της ιστορίας που έχει 20+ πόντους, με 60%+ , στα 50 πρώτα του παιχνίδια στο ΝΒΑ.

Ο Ζάιον είναι μοναδικός και φροντίζει να το δείχνει. Το ότι έκανε δύσκολη αρχή, απλά τον έκανε πιο δυνατό. Μπορεί να επιλέχθηκε στο Νο.1, αλλά το σώμα του, του έβαλε εμπόδια. Πλέον, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Στα τελευταία 5 ματς έχει 36 πόντους, 31, 26, 36 και 29 και όλα αυτά με απίστευτη συνέπεια και ευστοχία.

Κυριαρχεί στο ΝΒΑ , αντίθετα με την ομάδα του. Οι Πέλικανς δεν τα πάνε καλά και μαζί με εκείνους «θάβεται» και ο Ζάιον. Στα τελευταία 5 παιχνίδια, έχουν 4 ήττες, είναι στο 12-16 και θέλουν να αλλάξουν πολλά, για να πατήσουν 8άδα. Ο Ζάιον μοιάζει να παλεύει μόνος του, αλλά έτσι κι αλλιώς το κάνει εξαιρετικά.

Zion Williamson’s last 5 games:

36 points (12-18 FG)

31 points (13-16 FG)

26 points (10-20 FG)

36 points (14-15 FG)

29 points (12-18 FG)

He’s dominating the league right now pic.twitter.com/0xmjlj2L3A

— NBA Central (@TheNBACentral) February 18, 2021