Γιόκιτς: Έριξε 43 πόντους στους Σέλτικς και έκανε ρεκόρ! (pics & vid)

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε κόντρα στους Σέλτικς ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο ηγέτης των Νάγκετς τελείωσε με 43 και έφτασε την 3η 40άρα του φέτος. Πριν ξεκινήσει η σεζόν είχε 4 40άρες, αλλά ποτέ πάνω από μία σε μια σεζόν.

Επιπλέον είχε 29 στο ημίχρονο, την 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας του. Επίσης αυτοί οι 29 πόντοι είναι η καλύτερη επίδοση για οποιονδήποτε παίκτη κόντρα στους Κέλτες την τελευταία 25ετία, ισοφαρίζοντας τον Βινς Κάρτερ.

Nikola Jokic finished with 43 points tonight, his 3rd 40-pt game this season.

He had four 40-pt games in his career entering this season, and never had more than 1 in any season in his career prior to this season. pic.twitter.com/6fWvi1gE3s

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 17, 2021