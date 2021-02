ΝΒΑ: Παίκτες της Εβδομάδας οι Ντέβιν Μπούκερ και Σαντίκ Μπέι

Ο Ντέβιν Μπούκερ ολοκλήρωσε τη Week 8 της regular season με 32.3 πόντους, 5.3 ασίστ και 5 ριμπάουντ μ.ό. στο 4-0 των Σανς σε αυτό το διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, ο γκαρντ-φόργουορντ του Ντιτρόιτ είχε 17.8 πόντους με 69.6% στο τρίποντο και 5.5 ριμπάουντ στο 3-1 των Πίστονς.

Μάλιστα, έγινε ο πρώτος rookie στην ιστορία του ΝΒΑ με 7/7 τρίποντα στο 108-102 επί των Σέλτικς.

