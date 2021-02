Χοκς: Δέχονται προσφορές για τον Τζον Κόλινς (pics)

Ο Τζον Κόλινς είναι ο 2ος σκόρερ των Ατλάντα Χοκς (18.5 πόντους), ο δεύτερος ριμπάουντερ (7.8), ο δεύτερος σε μπλοκ (1) και ο τρίτος σε λεπτά συμμετοχής (31.9). Η προσφορά του Τζον Κόλινς σε αυτούς τους Ατλάντα Χοκς μοιάζει πολύτιμη. Μόνο που το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν. Και η παραμονή του κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Κάτι που σημαίνει πως οι Χοκς καλούνται να ακούσουν προσφορές και να αποφασίσουν: θα δώσουν τον Κόλινς πριν το τέλος των ανταλλαγών (25/3) ή θα τον κρατήσουν για να δώσουν μία τελευταία ώθηση για τα plyaoffs και μετά να τον χάσουν (σχεδόν) ελεύθερο;

Το... σχεδόν αφορά την κατάσταση του Κόλινς, ο οποίος το καλοκαίρι θα είναι restricted free agent. Δηλαδή θα είναι ελεύθερος να δεχτεί προσφορές, αλλά οι Χοκς καλούνται να ματσάρουν την καλύτερη για να τον κρατήσουν.

Report: Atlanta Hawks willing to listen to trade offers for John Collins https://t.co/T0m7TU3mau

— NBA Central (@TheNBACentral) February 12, 2021