ΝΒΑ: Ο Καρλ - Άντονι Τάουνς νίκησε τον κορονοϊό και επιστρέφει!

Στις 16 Ιανουαρίου ο Καρλ - Άντονι Τάουνς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό ενώ το προηγούμενο διάστημα προχώρησε σε μια συγκλονιστική δήλωση, τονίζοντας πως «έχω δει πολλά φέρετρα τους τελευταίους επτά μήνες» και θρηνώντας την απώλεια 7 συγγενών του από την Covid-19.

Όπως αναφέρει ο Shams Charania, ο ΚΑΤ ανάρρωσε πλήρως και επιστρέψει στην αποψινή (11/2) αναμέτρηση με τους Κλίπερς, επιστρέφοντας μετά από 13 ματς.

After recovering from COVID-19 and missing the past 13 games, Minnesota Timberwolves star Karl-Anthony Towns is expected to return tonight vs. the Clippers, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2021