Οι Νετς γνώρισαν την 3η σερί ήττα τους, αφού έχασαν από το Ντιτρόιτ, μία από τις χειρότερες ομάδες της λίγκας.

Η κάμερα έπιασε τον Κάιρι Ίρβινγκ... μόνο με τις σκέψεις του σε ένα πλάνο που περιγράψει με τον καλύτερο τρόπο την απογοήτευση που νιώθει για την εικόνα της ομάδας του.

Δείτε τον

Kyrie going through it pic.twitter.com/Zbw7dTI47F

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2021