Είναι αλήθεια πως από τότε που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ντραφτ από τους Μπακς, το 2013, η μοίρα της ομάδας του Μιλγουόκι έχει αλλάξει. Ο Έλληνας σταρ έφερε... αέρα πρωταθλητισμού στα «Ελάφια», τα έβαλε σε νέα τροχιά, πήρε προσωπικά βραβεία και φυσικά τους έβαλε στην κουβέντα για το πρωτάθλημα.

Οι ομαδικές επιτυχίες μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα, αλλά σίγουρα οι Μπακς δεν είναι η ίδια ομάδα που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Έχουν άλλη δυναμική, έχουν τον MVP του ΝΒΑ και έχουν πάρει έναν άλλον δρόμο. Είναι λογικό και επόμενο οι συζητήσεις όλες να γυρνούν γύρω από τον Γιάννη και εκείνος να βγαίνει μπροστά και στα καλά, αλλά και στα άσχημα. Βέβαια, σε όσα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια, έχει στο πλευρό του έναν παίκτη, ο οποίος πάντα ήταν σταθερός, αλλά φέτος μάλλον αδικείται λίγο παραπάνω.

Ο Κρις Μίντλετον έχει την ποιότητα, είναι ένας All Star, αλλά έχει την τύχη-ατυχία να είναι στην σκιά του Γιάννη. Η φετινή του σεζόν, είναι μέχρι τώρα, η καλύτερη της καριέρας του και κόντρα στους Νάγκετς απέδειξε ότι μπορεί και εκείνος να βγει μπροστά, όπου τον χρειάζεται η ομάδα και ο Αντετοκούνμπο.

Στο χθεσινό παιχνίδι είχε 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 12 ασίστ (είναι career high), 3 κλεψίματα, ενώ οδηγεί τους Μπακς στις ασίστ την φετινή σεζόν.

Παράλληλα, οι αριθμοί του συνολικά είναι απίστευτοι, δείχνοντας πως πραγματικά κάνει μια σεζόν μοναδική, για εκείνον. Έχει 20,8 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 6 ασίστ, με 52,1% στα σουτ, 44,8% στο τρίποντο, 93,8% στις βολές και όλα τα ποσοστά του είναι τα καλύτερα που είχε ποτέ.

Παράλληλα, είναι στον... δρόμο να γίνει ο πρώτος παίκτης που έχει 20/6/6 και με 50/40/90% σε μια σεζόν, μετά τον Λάρι Μπερντ. Ο Κρις Μίντλετον έχει αλλάξει το επίπεδο του και έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι άξιος συμπαραστάτης του Αντετοκούνμπο. Μπορεί να αδικείται από την κουβέντα και τον θόρυβο γύρω από τον Γιάννη, αλλά στο τέλος της ημέρας, οι επιτυχίες της ομάδας τους, θα τους ανταμείψουν.

Ο Κρις Μίντλετον, μετά το τέλος του μεγάλου του παιχνιδιού, σχολίασε και το πως συνεργάζεται με τον Γιάννη και αν η συνεργασία τους θυμίζει Κόμπι και Σακίλ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σηκώνεται σαν τον Σακίλ, κυριαρχεί στην ρακέτα όπως ο Σακ. Ελπίζω να γίνουμε σπουδαίο δίδυμο όπως ο Κόμπι και ο Σακ».

He’s on pace to be the first player to average 20/6/6 on 50/40/90% shooting in a season since Larry Bird. pic.twitter.com/XP7sDDxprJ

Sensational performance by Khris Middleton, who put up 29 points on 20 true shot attempts and 26% usage. Though he didn't convert any 3s, he was 11/11 at the line. His career-high 12 assists contributed another 30 points, and he committed just 3 turnovers. pic.twitter.com/rPAwUyC9V6

— Positive Residual (@presidual) February 9, 2021