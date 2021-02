Όταν ο ΛαΒάρ Μπολ υποστήριζε ότι ο μικρότερος γιος της οικογένειας είναι ο καλύτερος ανάμεσα στους τρεις γιους του, κανείς δεν μπορούσε να τον πιστέψει. Είχε πει τόσα πολλά, άλλωστε που κανείς δεν έδινε σημασία. Ο 19χρονος ΛαΜέλο Μπολ τελείωσε το ματς απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς με 24 πόντους, 10 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 7 τρίποντα! Ο τρίτος rookie στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει ένα ματς με τουλάχιστον 10 ασίστ και 7 σουτ τριών πόντων!

Το πιο τρομερό για το τέκνο του ΛαΒάρ είναι η μεταμόρφωσή του στον συσχετισμό βασικός και ερχόμενος από τον πάγκο: Στην πρώτη περίπτωση έχει 22.6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ και στο δεύτερο 12.2 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ!

LaMelo Ball in the win tonight

24 PTS

7 REB

10 AST

7-18 FG

7-12 3PT

3-4 FT

Ball as a starter vs off the bench:

22.6/6.0/6.6 vs. 12.2/5.9/6.1

&

42/51/88 vs. 43/30/76

— HH Stats & Info (@HilltopStats) February 9, 2021