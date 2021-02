Χόρνετς – Ρόκετς 119-94: Ο Μπολ... διέλυσε το Χιούστον! (vid)

Στο 12-13 ανέβηκαν οι Χόρνετς. Η ομάδα της Σάρλοτ κατάφερε να επικρατήσει των Ρόκετς με 119-94 και τους έριξε στο 11-12.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο ΛαΜέλο Μπολ με 24 πόντους, 10 ασίστ, 7 ριμπάουντ και 7 τρίποντα. Από 19 είχαν οι Χέιγουορντ και Μπρίτζες, ενώ ο δεύτερος είχε και 10 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα ο Ολαντίπο είχε 21 με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ για τους ηττημένους.

LaMelo's 4-6 from three already

15 points in 14 minutes. pic.twitter.com/0r2AFMpsS7

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2021