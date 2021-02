Οι Πίστονς στέλνουν τον Ρόουζ στους Νικς (pic)

Οι Πίστονς ετοιμάζονται να στείλουν τον Ντέρικ Ρόουζ στη Νέα Υόρκη και ως αντάλλαγμα θα πάρουν τον Ντένις Σμιθ τζ. και μία επιλογή επόμενου ντραφτ.

Ο Ρόουζ είχε αγωνιστεί στους Νικς και τη σεζόν 2016-17 και ουσιαστικά ήταν η πρώτη ομάδα που τον εμπιστεύτηκε μετά τους πολλούς τραυματισμούς που είχε στους Μπουλς.

Από την άλλη πλευρά οι Πίστονς θα αποκτήσουν έναν πιο νεαρό παίκτη και σίγουρα πιο αθλητικό.

The Detroit Pistons are nearing agreement on deal to send Derrick Rose to the New York Knicks for Dennis Smith Jr. and draft compensation, sources tell me and @JLEdwardsIII.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2021