Οι Χόρνετς έφευγαν στον αιφνιδιασμό και ο Μίτσελ αποφάσισε να τραβήξει το σορτσάκι του ΛαΜέλο Μπολ για να τους... χαλάσει την επίθεση.

Δείτε τη φάση που θα την απολαύσουμε ξανά σίγουρα στο Shaqtin' a fool του Σακίλ Ο'Νίλ

Mitchell grabbed LaMelo’s shorts while trying to get back on defense pic.twitter.com/W6wcQNv1e1

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 6, 2021