Μπλέιζερς: Χωρίς Λίλαρντ και άλλους 5 κόντρα στους Σίξερς (pic)

Εκτός ο Γιουσούφ Νούρκιτς. Νοκ άουτ ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ. Και οι Κόλινς, Λιτλ και Τζόουνς Τζούνιορ. Τα προβλήματα πολλά, και σε αυτά προστέθηκε η απουσία του Ντάμιαν Λίλαρντ, με τους Μπλέιζερς να αγωνίζονται με πολλές ελλείψεις απέναντι στους Σίξερς.

Ο Λίλαρντ σε 20 αγώνες έχει 29.1 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 7.3 ασίστ.

No Damian Lillard for the Blazers tonight at #HereTheyCome

Also out:

Derrick Jones Jr. (left foot sprain)

Nassir Little (left knee)

CJ McCollum (left midfoot fracture)

C Jusuf Nurkic (right wrist)

Zach Collins (left ankle)https://t.co/EtPXjg38yZ pic.twitter.com/Ddet0luwHE

— Chris W. Crouse (@NBACrouse) February 4, 2021