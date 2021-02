Χάρντεν: Όγδοος στην ιστορία με 50 triple double! (pic)

Ο Μούσιας κατάφερε να γίνει ο 8ος παίκτης όλων των εποχών στη λίγκα με 50 triple double.

Με αυτόν τον τρόπο ανήκει πλέον σε μια ξεχωριστή λίστα με αρκετούς θρύλους του παρελθόντος.

Ρόμπερτσον, Ουέστμπρουκ, Μάτζικ, Κιντ, ΛεΜπρόν, Τσάμπερλεϊν και Λάρι Μπερντ είναι μέσα σε αυτή. Φυσικά πρώτος είναι ο Ρόμπερτσον με 181 triple double.

With his triple-double tonight, James Harden becomes the 8th player in NBA history to reach 50 career triple-doubles. He joins Oscar Robertson (181), Russell Westbrook (151), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107), LeBron James (95), Wilt Chamberlain (78), and Larry Bird (59). pic.twitter.com/3ZmPIdYbJv

