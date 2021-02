Οι Θάντερ δεν θα μπορούν να υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Τζορτζ Χιλ για τις επόμενες 4 εβδομάδες.

Ο έμπειρος γκαρντ έχει πρόβλημα στο δεξί αντίχειρα και έτσι θα μείνει off. Φέτος μετρά 11.8 πόντους και 3.1 ασίστ με την Οκλαχόμα.

The Thunder say George Hill is out at least four weeks after undergoing a procedure on his right thumb: pic.twitter.com/EoEujotkUV

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 2, 2021