Προς Ατλάντα το All Star Game στις 7 Μαρτίου! (pic)

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, δεν πρόκειται να υπάρξει εορταστικό τριήμερο, αλλά θα διεξαχθούν τα πάντα σε μία ημέρα, όπου θα περιλαμβάνεται ο αγώνας μεταξύ Ανατολής-Δύσης όπως επίσης και οι διαγωνισμοί.

Δηλαδή δεν πρόκειται να υπάρξει ματς μεταξύ rookies και sophomores αλλά ούτε και άλλα events που «γέμιζαν» το τριήμερο του All Star Game. Το ΝΒΑ φαίνεται πώς είναι κοντά σε συμφωνία με την Ένωση Παικτών ώστε να διεξαχθεί το ματς και οι διαγωνισμοί στις 7 Μαρτίου στην «State Farm Arena».

Story filed to ESPN: The NBA and NBPA are progressing toward an agreement for an All-Star Game on March 7 at State Farm Arena in Atlanta, a single-night event that would encompass an Eastern vs. Western Conference game and skills competitions, sources tell ESPN.

