Μία κάρτα του Τζόρνταν από το 1987 πουλήθηκε για $50 χιλιάδες! (pic)

Πενήντα χιλιάδες δολάρια, συν άλλα τέσσερα για τα ταχυδρομικά έξοδα, κόστισε έναν συλλέκτη μία κάρτα του Μάικλ Τζόρνταν από το 1987. Για να ολοκληρωθεί η αγορά της κάρτας, χρειάστηκαν 90 πονταρίσματα, προτού η πώληση να κλείσει στις 50.200 δολάρια.

Το φοβερό είναι πως η κάρτα δεν λογίζεται ως συλλεκτική, επειδή έχει κάτι ξεχωριστό, αλλά συγκέντρωσε τα χρήματα εξαιτίας της κατάστασής και της παλαιότητας της.

Second year Jordan crossed the $50K barrier tonight on @eBay. pic.twitter.com/CSdKg3LPAe

— Darren Rovell (@darrenrovell) February 1, 2021