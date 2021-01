Αζάια Τόμας για Σέλτικς: «Έκλεισε το κεφάλαιο, δεν πρόκειται να επιστρέψω» (pic)

Ο 32xρονος πλέι μέικερ έχει γράψει την δική του ιστορία στη Βοστόνη ωστόσο παραμένει τη δεδομένη χρονική στιγμή χωρίς ομάδα μετά το «κόψιμο» από τους Λος Άντζελες Κλίπερς

Αν και ένας δημοσιογράφος του είπε στο twitter ότι πιστεύει στην πιθανή επιστροφή του στους Σέλτικς, ο Αζάια Τόμας έσπευσε να το... ξεκόψει από την πρώτη στιγμή.

«Προσπάθησα να το κάνω να συμβεί. Όμως τελείωσε δεν πρόκειται να επιστρέψω....» ανέφερε χαρακτηριστικά.

I always appreciate the love bro. I’ve tried to make it happen. It’s over for coming back killa

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) January 31, 2021