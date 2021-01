Ζάιον: Στην... εξίσωση με Τζόρνταν και Ντέιβιντ Ρόμπινσον! (pic)

Συνεχίζει τα ρεκόρ ο Ζάιον.

Ο σταρ των Πέλικανς έφτασε τα 31 ματς με 20+ πόντους και ισοφάρισε τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον στη 2η θέση για τα πρώτα 40 ματς κάποιου παίκτη στη λίγκα.

Μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν έχει παραπάνω, αφού Air πήγε στα 34.

Zion Williamson has his 31st career 20-point game, that's tied with David Robinson for the 2nd-most within a player's first 40 career games since the NBA-ABA merger in 1976-77.

Only Michael Jordan had more (34). pic.twitter.com/c0UdcAvuWD

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 30, 2021