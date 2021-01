Ντουράντ: Στην... εξίσωση με Τζόρνταν-Κόμπι λόγω της εκκίνησης! (pic)

Ο σταρ των Νετς έχει 458 πόντους στα πρώτα 15 ματς της σεζόν.

Με αυτόν τον τρόπο o Kέβιν Ντουράντ κατέχει την τρίτη καλύτερη επίδοση της ιστορίας για παίκτες 32 ετών ή μεγαλύτερους.

Μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Κόμπι Μπράιαντ έχουν κάνει καλύτερο ξεκίνημα σε μια σεζόν μετά τα 32 τους χρόνια.

Kevin Durant has scored 458 points through his first 15 games this season, the 3rd most by a player age 32 (or older) in NBA history. Only Kobe and MJ had better scoring starts to a season after turning 32. pic.twitter.com/90EmmPoTUp

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 28, 2021