Απίθανος Αντετοκούνμπο: «Μεγαλώνω και γίνομαι περίεργος!» (vid)

Οι Μπακς δεν είχαν πρόβλημα να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ράπτορς και από την αρχή φάνηκε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πολύ καλή διάθεση.

Κάθισε σε μια καρέκλα, η κάμερα των Μπακς ήταν απέναντι του και προχώρησε σε έναν μοναδικό μονόλογο.

«Είναι η πρώτη μου φορά στην Τάπα, δεν έχω βρεθεί ξανά εδώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να βγω από το ξενοδοχείο, δεν έχω την ευκαιρία να ζήσω την εμπειρία. Μεγαλώνω και γίνομαι περίεργος. Είμαι μονός μου, κοιτάξτε. Κανείς γύρω μου. Κανείς δεν με συμπαθεί. Είναι αυτό που είναι. Μερικές φορές στην ζωή δεν θα έχεις κάποιον γύρω σου, να σου δίνει κίνητρο. Δεν θα σε πιέζουν, δεν θα σε χειροκροτούν, πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Αυτό κάνω τώρα».

"I'm getting old and weird." pic.twitter.com/sECgK2wMGm

