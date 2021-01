Αντετοκούνμπο: «Θηρίο στην άμυνα ο Λόπες, ο Κύργιος είναι ο Ρόντμαν του τένις» (vid)

Οι Μπακς επικράτησαν και των Ράπτορς στην Τάμπα Μπέι με 115-108, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει 24 πόντους και να χάνει για μια ασίστ ένα ακόμα triple double. Ο Έλληνας φόργουορντ μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα στα ΜΜΕ αναφέρθηκε στην απόδοση των Λόπεζ και ΝτιΒιντσέντζο, την προσπάθειά του να διαβάζει τις αντίπαλες άμυνες, αλλά και το τένις.

Ναι καλά διαβάσατε απαντώντας σε ερώτηση Αυστραλού δημοσιογράφου σχετικά με τον Νικ Κύργιο, αλλά και το αν αυτός ξέρει τένις, ο Γιάνναρος ανέφερε: «Έπαιξα πρώτη φορά τένις στα 10 μου και μετά στα 18 όταν ήρθα στο Μιλγουόκι, οι ικανότητές μου είναι τραγικές. Είμαι όμως καλός στο πινγκ πονγκ, μπορώ να κερδίσω τους καλύτερους, τον Κρις Πολ για παράδειγμα, εύκολα. Όσο για τον Νικ Κύργιο, πως να το πω ευγενικά, είναι ο Ντένις Ρόντμαν του τένις. Εντάξει κάνω πλάκα. Ξέρω πως είναι φαν των Μαϊάμι Χιτ, του εύχομαι τα καλύτερα».

Όσον αφορά το ματς με τους Ράπτορς ο MVP των δύο τελευταίων πρωταθλημάτων επισήμανε: «Ο Μπρουκ Λόπεζ βρίσκει χώρους, παίζει επιθετικά. Προσπαθούμε να τον ποστάρουμε. Τον χρειαζόμαστε, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Όταν νιώθει καλά, είναι τέρας στην άμυνα. Ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο έχει κάνει σπουδαία καρφώματα στα τελευταία ματς, είναι ωραίο να τον βλέπεις και αυτόν τόσο επιθετικό. Σουτάρει, καρφώνει, κλέβει μπάλες, κερδίζει αντιαθλητικά, κάποιες φορές τα σουτ δεν μπαίνουν, όμως εκείνος παίζει με τον σωστό τρόπο. Παίρνει σωστές αποφάσεις. Ήταν πολύ καλός».

Για το δικό του παιχνίδι: «Νομίζω ότι βελτιώνομαι στο να διαβάζω την αντίπαλη άμυνα. Όσο μεγαλώνεις, βελτιώνεσαι. Στο πικ-εν-ρολ παίζουν αλλαγές, πρέπει να βρω τρόπο να εκμεταλλευτώ κάθε κατάσταση. Είμαι στην όγδοη χρονιά μου, μπορώ να αναγνωρίζω τις άμυνες και τι πρέπει να κάνω. Κάποιες φορές έχει αποτέλεσμα, κάποιες όχι. Θέλω πάντα να παίρνω σωστές αποφάσεις, στις αλλαγές πρέπει να βρεις το πλεονέκτημα, αν δεν παίζουν αλλαγές, επιτίθεμαι, στα hedge-out πρέπει να βρω τους σουτέρ.

Εχουμε ένα πλάνο στην άμυνα, αλλά το ένστικτό σου κάποιες φορές σου λέει να κάνεις κάτι άλλο. Ο προπονητής μας δίνει την ελευθερία, θέλει όμως να παίζουμε σκληρά. Αν "κλέβεις" στην άμυνα, θα σε βγάλει, αν όμως είσαι αποφασιστικός, προσπαθείς να κλέψεις ή να κόψεις ένα σουτ εκτός πλάνου, είναι εντάξει με αυτό γιατί ξέρει ότι θέλεις να κερδίσεις».

“I’ve gotten better at identifying how they’re guarding me and they’re going to guard the team. As you grow older you’re going to become better and better." pic.twitter.com/P6zKpNhDHn

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 28, 2021