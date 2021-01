Είναι θέμα χρόνου. Και θέμα εξαγοράς. Ο Αντρέ Ντράμοντ, σύμφωνα με το Athletic, προσπαθεί να εξαγοράσει το συμβόλαιό του με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, έτσι ώστε να αποτελέσει μέλος των Μπρούκλιν Νετς. Κανονικά αναβάθμιση δηλαδή. Αγωνιστική, όχι απαραίτητα και οικονομική.

O Ντράμοντ, ο οποίος φέτος μετράει (σε 16 αγώνες) 18.7 πόντους, 14.6 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ, αναμένεται να λάβει $28.751.775 για την τρέχουσα σεζόν. Αν καταφέρει να μείνει ελεύθερος, ένα ερωτηματικό είναι τι συμβόλαιο θα λάβει τους Νετς, οι οποίοι είναι ήδη στον φόρο πολυτελείας και έχουν μόνο την εξαίρεση από το συμβόλαιο του τραυματία Ντινγουίντι.

Πάντως, οι Καβαλίερς προσπαθούν να επωφεληθούν από την κατάσταση, ψάχνοντας μια ανταλλαγή με το Μπρούκλιν.

