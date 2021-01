Χωρίς Λέοναρντ και Τζορτζ οι Κλίπερς στην Ατλάντα (pic)

Σοβαρό πλήγμα για τους Κλίπερς, αφού θα πάνε στην Ατλάντα δίχως τους δύο σταρ τους και τρομερά ανεβασμένους τον τελευταίο καιρό. Λέοναρντ και Πολ θα μείνουν αρχικά στο Λος Άντζελες για λόγους ασφαλείας και σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Τις επόμενες θα γίνει γνωστό σύμφωνα με ποιο πρωτόκολλο απομονώθηκαν και θα μπορούσαν ο ένας ή και οι δύο να βρουν την ομάδα τους, σε κάποια από τις εκτός έδρας αναμετρήσεις της. Αν πάντως βγάλουν θετικό τεστ, θα μείνουν τουλάχιστον 10 μέρες καραντίνα, κάτι που θα τους κρατήσει εκτός στα 6 επόμενα παιχνίδια.

Kawhi Leonard and Paul George are not flying to Atlanta with the team. Depending on the extent of NBA protocols, Leonard and/or George could potentially join the team on this road trip. https://t.co/0WUPPIfD5v

