Δεν σταματούν οι αναβολές στα ματς του ΝΒΑ.

Η αναμέτρηση των Πέλικανς με τους Σπερς που ήταν προγραμματισμένη για απόψε στις 04:00 αναβλήθηκε λόγω πρωτοκόλλου για τον covid-19.

The Spurs-Pelicans game tonight has been postponed.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 26, 2021