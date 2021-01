Νετς: Ψάχνουν ανταλλαγή για ΜακΓκί και Λοβ! (pic)

Η super τριάδα σχηματίστηκε. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα, αν ο Κέβιν Ντουράντ, ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Καϊρί Ίρβινγκ δεν πλαισιωθούν από σημαντικούς ρολίστες. Στο Μπρούκλιν το κατάλαβαν μετά από μόλις μία... χούφτα αγώνων. Και ψάχνουν ανταλλαγές για να δυναμώσουν και άλλο το ρόστερ τους.

Το Κλίβελαντ ήταν μία από τις ομάδες που μπλέχτηκε στην ανταλλαγή του Χάρντεν, λαμβάνοντας τον Τζάρετ Άλεν. Τώρα το Μπρούκλιν προσπαθεί να πάρει δύο παίκτες από τους Καβς, με τον Τζαβέιλ ΜακΓκι και τον Κέβιν Λοβ να είναι οι εκλεκτοί. Ο πρώτος έχει την εμπειρία που χρειάζονται, αποτελώντας έναν αξιόλογο ρολίστα σε δύο πρωταθλητές (Ουόριορς, Λέικερς). Ωστόσο, ο Λοβ , πρωταθλητής το 2016 με τον ΛεΜπρόν στο Κλίβελαντ, έχει αγωνιστεί σε μόλις δύο αγώνες τη φετινή σεζόν, λόγω τραυματισμού.

SOURCE: The Brooklyn Nets are in active discussions with the Cleveland Cavaliers to acquire JaVale McGee. Also have interest in Kevin Love

— Jason Dumas (@JDumasReports) January 25, 2021