O Mπούκερ χτύπησε στο πόδι και οι Σανς είναι σε... αναμμένα κάρβουνα! (vid)

Αγωνία στους Σανς μετά το τέλος του ματς με τους Νάγκετς.

Ο Ντέβιν Μπούκερ προσγειώθηκε άσχημα σε μία από τις τελευταίες φάσεις και έδειξε να πονάει όπως πήγαινε να κάτσει στον πάγκο.

Πλέον μένει να δούμε την σοβαρότητα της κατάστασης σε μια σεζόν που το Φοίνιξ είχε ξεκινήσει με φιλοδοξίες και όνειρα για playoffs, καθώς πήραν και τον Κρις Πολ.

D-Book had to sit out the final moments of the Nuggets-Suns game with an apparent injury. pic.twitter.com/citjhVIUCB

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 23, 2021