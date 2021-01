Κλιντ Καπέλα: Τρελαίνει την στατιστική, γράφει ιστορία και.. μπλοκάρει ότι προσπαθεί να τον περάσει! (pics & vids)

Πολλοί είναι οι παίκτες που την φετινή σεζόν προσπαθούν να τραβήξουν πάνω τους τα φώτα και δεν είναι όσοι έχουμε συνηθίσει. Παίκτες που ίσως δεν περιμέναμε είναι αποφασισμένοι και δείχνουν την ποιότητα τους μέσα στο παρκέ. Ένας από αυτούς είναι ο Κλιντ Καπέλα. Ο άσος των Χοκς είναι υπερβολικά ανεβασμένος, γράφει ιστορία και κάνει «τρομαχτικές» εμφανίσεις.

Ο Καπέλα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια έχει τρομαχτικούς αριθμούς, ενώ ξεχωρίζει η τελευταία του εμφάνιση κόντρα στους Τίμπεργουλβς, στην οποία είχε 13 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 μπλοκ, ενώ έκανε και το πρώτο triple double της καριέρας του. Είχε 6 στο πρώτο μισό, ενώ όταν έφτασε τα 10 γέμισε ενθουσιασμό τον πάγκο της ομάδας του. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία των Χοκς με 10 μπλοκ σε ένα παιχνίδι, μπαίνοντας στο κλαμπ μαζί με τον Μουτόμπο και τον Τζος Σμιθ.

Ο Γιανγκ σχολίασε για εκείνον: «Δεν έχω ποτέ ξανά 10 μπλοκ σε ένα παιχνίδι. Αυτό που έκανε σήμερα ήταν απίστευτο. Το κάνει με συνέπεια. Πρέπει να του δώσουμε τα εύσημα. Παίζει πολύ καλά».

Παράλληλα, ο Καπέλα έκανε το 6ο του συνεχόμενο double double και το 9ο συνολικά, δείχνοντας ότι έχει πάει το παιχνίδι του σε ένα νέο επίπεδο, το οποίο κάνει την διαφορά και για την Ατλάντα. Τα ρεκόρ δεν σταματούν εδώ, αφού έπιασε και τον Άντονι Ντέιβις, όντας οι μοναδικοί με 10-block triple-double, τις τελευταίες 5 σεζόν.

Ο Καπέλα βγάζει ποιότητα στο παιχνίδι του, έχει ψυχολογία και καταφέρνει να γυρίσει τα βλέμματα πάνω του.

